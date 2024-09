Der Eishockeyclub Zweibrücken hat auch sein zweites Spiel in der Saisonvorbereitung klar verloren. Am Samstag unterlagen die „Hornets“ bei Tornado Luxemburg mit 1:5 (0:2/0:1/1:2).

EHC-Trainer Ralf Wolf konnte nur zehn Feldspieler plus Goalie Viktor Lust aufbieten. David Finger wurde von der zweiten Mannschaft hochgezogen, Marvin Bauscher (Bruder von Dustin Bauscher) half in der Verteidigung aus. Mit nur zwei Reihen hatte es der EHC natürlich schwer. „Man merkte es den Luxemburgern an, dass sie über den kompletten Sommer Eis hatten und praktisch voll im Saft stehen und eingespielt sind“, sagte Wolf.

Nur 40 Sekunden zum Verschnaufen

Praktisch alle 40 Sekunden musste ein Zweibrücker Spieler wieder zurück auf das Eis wechseln – Intervalle, die die Spieler an ihre Grenzen brachten. Wolf: „Das ist Vorbereitung, da müssen die Jungs durch.“

Um bestmöglich auf die am 5. Oktober beginnende Baden-Württemberg-Liga vorbereitet zu sein, hat sich der Trainer solch starke Gegner für die Testspiele gewünscht. „Wir wollen Geschwindigkeit auf das Eis bekommen und dafür brauchen wir das“, verteidigte er die Auswärtsreise, auch wenn es viele Ausfälle zu verzeichnen gab.

Neuer aus USA trifft

Die in Luxemburg Eingesetzten hätten ihre Sache sehr gut gemacht. Die Zweibrücker Kurvencracks versuchten, die Tornados zu tiefen Schüssen in die Endzone zu zwingen, um dann zu kontern. Wolf: „Irgendwann wurde das Fleisch natürlich schwach, dann lässt auch der Kopf nach, und der letzte Fluss fehlt. Die Jungs haben alles gebracht, was ging. Letztlich ging die Scheibe bei unseren Abschlüssen zu wenig über die Linie.“ Eine Erkenntnis, die von der Torabschluss-Statistik belegt wird: 16:16, 17:14 und 16:11 stellte diese sich für die Luxemburger in den drei Spielabschnitten dar. Das Ehrentor erzielte der Neuzugang aus den USA, Michael Outzen. Kommenden Sonntag gastiert Tornado Luxemburg zum nächsten Testspiel in der Zweibrücker Ice-Arena (Anstoßzeit offen).