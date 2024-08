Der sogenannte Saarländer-Franzosen-Tag am 15. August geht dieses Jahr parallel zur Stabhochsprung-Veranstaltung „Sky’s the Limit“ über die Bühne. Mit dabei: Weltmeister und Olympiamedaillen-Gewinner Raphael Holzdeppe. Seine offizielle Verabschiedung beim wohl letzten Wettkampf seiner Karriere können Besucher in Zweibrücken miterleben. Der Eintritt ist frei.

Das zwölfte Stabhochsprung-Meeting „Sky’s the Limit“ wird auf dem Herzogplatz ausgetragen. Die nationale und internationale Stabhochsprung-Elite ist laut Stadtmarketing an diesem Tag zu Gast. Das Vorprogramm der Jugendlichen beginnt um 12 Uhr, im Hauptprogramm springen die Frauen um 16 Uhr, die Männer um 18 Uhr. Wer möchte, kann auf dem Herzogplatz selbst Stabhochsprung ausprobieren. Für die Kleinen gibt es eine Hüpfburg, und das LAZ Zweibrücken baut Leichtathletik-Stationen auf.

Das Programm des Saarländer-Franzosen-Tags läuft parallel zum Stabhochsprung-Meeting und wird um 11 Uhr eröffnet mit einer symbolischen Grenzöffnung am Hallplatz hin zur Fußgängerzone. Die geplante Aktion greift das Thema Hochsprung auf. Rosenkönigin Dilara I. verschenkt 200 Rosen an die Zuschauer. Monsieur Hubert begleitet die Zeremonie auf seinem Akkordeon und schlendert danach musizierend durch die Innenstadt.

Zum Hintergrund: Am 15. August ist Mariä Himmelfahrt. Dieser gesetzliche Feiertag gilt für ganz Frankreich, in Deutschland für das Saarland sowie für katholische Gemeinden in Bayern. In Zweibrücken ist kein Feiertag, aber die Nachbarn von der Saar und aus Frankreich kommen an diesem Tag gerne in die Rosenstadt. Unter dem Motto „Grenzenlos einkaufen“ bietet der Zweibrücker Handel Rabatt-Aktionen, und auch die Gastronomie hat sich auf Besucher eingestellt, wie City-Managerin Petra Stricker ankündigt. Auf dem Hallplatz dreht sich ein Karussell. Um 14 Uhr zeigt „Elmiras Orient“ eine Tanzshow auf dem Alexanderplatz. Ein Flohmarkt findet auf dem Schlossplatz statt, Anmeldungen unter Telefon 0157 53621008, zudem ist Krammarkt.