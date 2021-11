Am Mittwochmittag meldete das Gesundheitsamt 142 weitere Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden in der Südwestpfalz.

Jeweils 26 Neuinfektionen wurden in Zweibrücken und Pirmasens gezählt, 90 im Kreis. Davon betreffen 18 die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und 17 die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben. Für Zweibrücken wird aktuell der Inzidenzwert 309 registriert. In Pirmasens beträgt die Siebentages-Inzidenz 229 und im Kreis Südwestpfalz den Wert 407. Gemeldet werden zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: Betroffen seien eine knapp 90 Jahre alte Pirmasenserin und ein noch etwas älterer Mann aus Rodalben. In beiden Fällen soll es sich um Impfdurchbrüche handeln. Eine Schülerin der Pirmasenser Berufsschule sowie jeweils ein Grundschulkind aus Hermersberg und Leimen und der Pirminiusschule Pirmasens wurden positiv getestet. Wegen eines Ausbruchs an der Grundschule Pirmasens-Gersbach/Windsberg/Winzeln mit zwei Fällen in einer Klasse muss diese Klasse in Quarantäne. Im Pirmasenser Pflegeheim Haus Pfalzblick wurden zwei Bewohner sowie drei Mitarbeiter positiv getestet.

Aufgrund des aktuell stark gestiegenen Bedarfs an Schnelltests und PCR-Tests erweitert das DRK die Öffnungszeiten seines Schnelltestzentrums in der Kasernenstraße in Zweibrücken ab Donnerstag. Geöffnet ist dann von Montag bis Samstag von 7 bis 12 Uhr und von 13 bis 20 Uhr und sonntags von 8 bis 12 Uhr.