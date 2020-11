Nach sechs neuen, bestätigen Coronavirus-Infektionen stufte das Landesuntersuchungsamt am Montag Zweibrücken wieder in die Alarmstufe „Rot“ ein. Bezogen auf 100 000 Einwohner streckten sich in den vergangenen sieben Tagen so viele Zweibrücker an, dass der Schwellenwert 50 überschritten wird: 52,6. Damit muss die Arbeitsgruppe („Taskforce“) von Stadt, Land und anderen Behörden nun wieder konkret prüfen, welche der vorgesehenen schärferen Maßnahmen geeignet sind, die Infektionen einzudämmen. Es gibt keinen Automatismus. Weil ein Schüler der Mannlich-Realschule, der weder in Zweibrücken, noch in der Südwestpfalz und Pirmasens wohnt, positiv auf den Virus getestet wurde, mussten sich 14 Schüler auf Anordnung in häusliche Abgeschiedenheit begeben. Der Unterricht, so betont es das Gesundheitsamt, kann an der Realschule vollumfänglich weiterlaufen. In der Stadt gelten laut Amt aktuell 26 Einwohner als erkrankt, zwei weniger als am Sonntag.

Das Landesuntersuchungsamt meldet für die Südwestpfalz 23 neue Infektionen. Der Wert zur Einschätzung des Ansteckungsgeschehens wird am Montag mit 107,6 angegeben. Die Einstufung „Rot“ nach dem Warn- und Aktionsplan der Landesregierung wird beibehalten. Für zwei weitere Kinder der Kindertagesstätte in Kröppen liegt dem Gesundheitsamt ein positives Testergebnis vor. Der Träger lässt die Kita nach Angaben der Kreisverwaltung vorsorglich bis zum 16. November geschlossen.

In der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land gibt es laut Gesundheitsamt mit aktuell 28 vom Virus Befallenen einen weniger als am Vortag, in der VG Thaleischweiler-Fröschen mit 15 drei weniger. Im Landkreis und den Städten Zweibrücken und Pirmasens wurde die Summe positiv Getesteter am Wochenbeginn mit 188 angegeben, 14 weniger als am Sonntag.