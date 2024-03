Ein 14-Jähriger hat einem 17 Jahre alten Jugendlichen bei einem Streit auf dem Lübbener Platz mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen und musste einen Tag lang in Polizeigewahrsam. Wie die Polizei berichtet, mussten Dritte den 14-Jährigen von weiteren Schlägen abhalten. Die Polizei habe einen Platzverweis ausgesprochen. Weil er zweieinhalb Stunden später am Freitag erneut auf dem Platz war, musste er nach richterlicher Anordnung bis zum Samstag in Polizeigewahrsam genommen werden, so die Polizei.