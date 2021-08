Seit Sonntag, 1. August, 14 Uhr, wird die 14-jährige Jamie Bodack vermisst. Am Tag, an dem sie in eine Bexbacher Wohngruppe aufgenommen wurde, entfernte sie sich dort kurz darauf. Laut Polizei war Jamie Bodack schon öfter abgängig. Sie soll sich im Raum Neunkirchen aufhalten. Sie ist etwa 1,80 Meter groß, schlank und hat schulterlanges, gelb/orange gefärbtes Haar. Hinweise nimmt die Polizei Homburg unter Telefon 06841/1060 entgegen.