Die Althornbacher haben nun zehn Punkte Rückstand auf die SG Maßweiler/Höhmühlbach. Die können sie an den letzten drei Spieltagen nicht mehr aufholen.

Dabei begann das A-Klasse-Nachholspiel am Donnerstagabend gut für den TVA. Franzo Giunta versenkte einen Strafstoß zum 1:0 (34.). Timo Landoll glich aus (54.). Niklas Bold legte schnell einen zweiten Treffer (61.) für die Gäste nach. Der Doppelschlag von Mario Farfan (87.) und Max Unold (88.) machte Weselbergs Auswärtserfolg klar. Damit liegt das Team von Trainer Jannick Rinner drei Spieltage vor Saisonschluss drei Punkte hinter Tabellenführer SVN Zweibrücken auf Rang zwei.

Dagegen ist für den TVA um Spielertrainer Jannik Greinert der Abstieg in die B-Klasse nach drei Jahren A-Klasse nun unumgänglich. Drei Siege und nur 23 eigene Treffer in bisher 27 Parteien reichten einfach nicht.