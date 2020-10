Wie das Gesundheitsamt des Regionalverbands Saarbrücken am Samstag meldete, haben zwei in der vergangenen Woche festgestellte Corona-Fälle gravierende Auswirkungen auf Kindertagesstätten. Demnach sind im Kindergarten St. Marien-Friedrichsthal 23 Kinder und zwei Erziehende in Quarantäne. Im Kindergarten St. Martin in Riegelsberg sind 110 Kinder und 20 Erziehende von der Quarantäne betroffen. Im Regionalverband Saarbrücken liegen dem Gesundheitsamt 1977 bestätigte Fälle vor, die seit Beginn der Pandemie positiv getestet wurden. Davon entfallen 1131 auf die Landeshauptstadt und 846 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland. Als genesen gelten 1450 Personen. Die Anzahl der Todesfälle liege im Regionalverband seit dem 19. Juni bei 114.