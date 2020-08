Afghanistan und Mali. In diesen beiden Ländern sind derzeit insgesamt 13 Soldaten des Fallschirmjägerregiments 26 im Einsatz. Das berichtet Oberst Markus Meyer auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Ein Soldat unterstütze die Operation Minusma in Mali, eine Friedensmission der Vereinten Nationen, elf weitere Soldaten seien Teil der Nato-Mission Resolute Support in Afghanistan. Die Soldaten sollen im Laufe des Jahres wieder in ihre Heimat zurückkehren. Voraussichtlich werde das Regiment bis zum Jahresende „weitere Soldaten nach Afghanistan entsenden“, ergänzt Meyer.

Darüber hinaus ist das Regiment Teil der sogenannten European Battlegroup, ein schnell verlegbarer Einsatzverband mit insgesamt rund 4100 Soldaten – auch aus dem Ausland–, heißt es auf der Internetseite der Bundeswehr. Mit insgesamt 750 Soldaten stünden aktuell Soldaten des Regiments bereit, so der Oberst.