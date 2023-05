Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seine gefühlvolle Seite konnte Pepe Pirmann am Samstag beim ersten Konzert an der Konzerthalle am Zweibrücker Flugplatz ausleben. Der Sänger aus der Schnappergang spielte mit Gitarrist Sascha Giro als 13 PS Acoustic zum Auftakt der Outdoor-Reihe Balladen, aber auch Rock- und Country-Songs.

Mit „Sweet Dreams“ singt Pirmann um halb neun zum ersten Mal was Rockigeres. Rhythmus hat er, er ist im Groove und verleiht dem Song was Lässiges. So ist er eben, Pepe Pirmann, der Mann