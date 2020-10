Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, 1. Oktober, wurde gegen 18.30 Uhr ein 13-jähriges Kind in Homburg-Erbach schwer verletzt. Laut Polizei hatte es die Berliner Straße in Höhe einer Verkehrsinsel überquert. Dort sei das Kind vom Wohnmobil eines 41-Jährigen erfasst und auf den Gehweg geschleudert worden. Der Fahrer habe sofort Erste Hilfe geleistet und den Rettungsdienst verständigt. Das Kind wurde mit Verdacht auf multiple Prellungen sowie mit einem ausgeschlagenen Zahn in die Uniklinik Homburg eingeliefert. Die Homburger Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06841/1060.