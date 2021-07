Zunächst war dem Streifenwagen der Polizei die unsichere Fahrweise eines schwarzen Mercedes der E-Klasse aufgefallen, der ihr da am Dienstagnachmittag, 27. Juli, im Saarbrücker Deutschmühlental entgegenkam. Wie die Beamten berichten, bemerkten sie dort ein Kind ein Steuer. Die Polizisten wendeten und fanden den Mercedes vor, der inzwischen an einem Angelweiher stand. Der Fahrer, der sich dort in Begleitung seiner Familie befand, stellte sich als 13-jährig heraus. Als die Beamten die Personalien aufnehmen wollten, habe die Familie „ziemlich ungehalten reagiert“, so die Polizei. Auf den Fahrzeughalter, der sich ebenfalls am Weiher aufhielt, komme nun ein Strafverfahren wegen Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.