Die Sparkasse Südwestpfalz hat ihre Spendenplattform „Heimat-lieben“ kurzerhand in ein Corona-Soforthilfeprogramm umgewandelt und Vereine sowie gemeinnützige Organisationen in den Städten Zweibrücken und Pirmasens sowie dem Landkreis Südwestpfalz mit jeweils 1000 Euro unterstützt. Bei einer Summe von 125 000 Euro wurden insgesamt 125 Vereine und Organisationen bedacht. Innerhalb von zehn Tagen nach Start der Aktion waren die eingereichten Anträge bearbeitet und die Spenden vergeben. Die Sparkasse unterstützte Projekte von der Kultur über Natur- und Tierschutz bis hin zum Sport. Unter anderem ging das Geld an den Förderkreis Historische Fasanerie, den Förderverein Stadtkapelle Zweibrücken, den Tanzclub Royal, die ASB-Jugend, den Golfclub Westpfalz in Rieschweiler-Mühlbach und Tierart in Maßweiler.