Weil die Corona-Einschränkungen die klassischen Weihnachtsmärkte dieses Jahr unmöglich machen, hat sich das Klosterhotel in Hornbach (Kreis Südwestpfalz) etwas einfallen lassen: einen Weihnachtsmarkt zum Durchfahren an den drei Adventssonntagen im Dezember.

Der Drive-in-Weihnachtsmarkt funktioniert wie im Schnellrestaurant: Die Gäste kommen mit dem Auto, fahren an den Ständen vorbei und bestellen etwas zu essen und zu trinken, das sie dann ans Auto gebracht bekommen. Dabei gibt es nur Nahrungsmittel zu kaufen – und keinen Alkohol, also auch keinen Glühwein –, und die Besucher bleiben stets im Wagen. Kamen zum Auftakt 100 Autos, alle mit mehreren Personen besetzt, so waren es vor einer Woche und diesmal jeweils 120. „Man merkt, dass sich die Leute nach etwas weihnachtlicher Stimmung sehnen“, sagte Franziska Lösch vom Veranstaltungsbüro des Hotels Kloster Hornbach.