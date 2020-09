Der Hauptausschuss segnete in seiner Sitzung am Mittwoch die Auftragsvergabe zur Renaturierung des Auerbachs vom Oberauerbacher Festplatz bis zur Brücke Schwarzwaldstraße ab. Der Auftrag ging für 106 000 Euro an die Firma Klein Kultur- und Drainagebau aus Deesen im Westerwald. Wie Nicole Hartfelder vom Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken erklärte, wird in drei Abschnitten renaturiert. Das Land zahle nur dann 90 Prozent Zuschuss, wenn das Gesamtkonzept umgesetzt wird. Zu diesem gehöre auch das Fällen von 26 Bäumen auf dem Oberauerbacher Festplatz. Barbara Danner-Schmidt (Grüne) hatte die Fällung kritisiert. Ihrem Wunsch nach einer öffentlichen Begehung des besagten Abschnitts in Oberauerbach wurde entsprochen.