Drei Mercedes-Sprinter eines Catering-Services am Mailänder Ring 50 wurden auf dem firmeneigenen Parkplatz stark beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, haben bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mittwoch, 17 Uhr, und Donnerstag, 8.50 Uhr, an zwei Fahrzeugen je eine Seitenscheibe eingeschlagen und an einem dritten, einem Kühlfahrzeug, die Hecktür beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen der Tat, sich unter Telefon 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de zu melden.