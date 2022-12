Beim Abiball des Helmholtz-Gymnasiums in der Festhalle verschwand Ende März die Abendkasse mit etwa 1000 Euro. Wir haben nachgefragt, wie die Geschichte ausging.

„Das Geld und der Beutel sind leider nie aufgetaucht, und die Ermittlungen der Polizei liefen auch ins Leere“, fasst Jonas Werner, der den Abiball organisiert hatte, das Malheur zusammen. In dem Beutel waren etwa 1000 Euro. Diese waren zusammengekommen, weil die Abiturienten eine Abendkasse organisiert hatten, an der auch die Abizeitung verkauft wurde. Da sowohl die Zeitung als auch der Abiball schon finanziert waren, wollten sie alles, was sie an diesem Abend einnahmen, an zwei Organisationen spenden, an die Rumänienhilfe der Schule und an Caritas International. Daraus wurde vorerst nichts.

Das Geld wollten sie spenden

Doch wie war es überhaupt zu dem Missgeschick gekommen? Die Abiturienten verließen den Abiball kurz nach 2 Uhr am Sonntagmorgen, um noch woanders zu feiern. Weil sie das Geld nicht mitnehmen wollten, steckten sie den Kasseninhalt in einen schwarzen Beutel und legten diesen in einen Karton mit den restlichen Tickets. Die Box mit Inhalt stellte Jonas Werner – vermeintlich sicher – in die Künstlergarderobe neben dem Bühnenbereich. Eine Security-Gruppe bewachte die Garderobe; nach dem Ball wurde die Festhalle zugesperrt.

Das böse Erwachen folgte am Montag, als die Abiturienten in die Garderobe kamen und die Box weit offen vorfanden. Der Beutel mit dem Geld war weg. Sie riefen die Polizei und erstatten Anzeige. Diese nahm Ermittlungen auf, doch wie das Geld wegkam, wurde nie herausgefunden.

Auch wenn die Kasse verschwunden war, kam schließlich doch noch etwas an Geld zusammen, um die Rumänienhilfe und Caritas International wie geplant zu unterstützen. Die Abiturienten riefen in der Folge zu Spenden auf. Jonas Werner: „Nach dem Spendenaufruf kam auf jeden Fall noch Geld zusammen, das dann an die Organisationen gespendet wurde.“