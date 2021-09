De Häfner Fritz, der Musiker Michael Wack, die Malerin Ute Rinck - der Zweibrücker Fotograf Mario Moschel zeigt seine Zweibrücker Köpfe in der Aktion Stadtgalerie 2 in einem Leerstand in der Hauptstraße 34 – und versteigert 100 am Freitag im Zweibrücker Bahnhof für einen guten Zweck. Das Christof Heringer Trio spielt Jazz.

Der Zweibrücker Fotograf Mario Moschel (48) arbeitet an einer Serie von Schwarz-weiß-Portraits „stadtbildprägender Köpfe“ seiner Heimatstadt Zweibrücken. Dabei entstehen ungeschminkte, klassische Schwarz-weiß-Porträts von Personen, die Einwohner und Kenner Zweibrückens mit ihrer Stadt in Verbindung bringen. Moschel arbeitet mit einem einzigen Studioblitz und Softbox, schwarzem Samt als Hintergrund und meist mit Rembrandt-Licht. Die Fotos sind an verschiedenen Orten entstanden und haben das Format Din A3 und sind auf Hartschaumplatte aufgezogen.

Er hält die Komposition bewusst einfach und will durch die Reduktion auf Graustufen einen Gegentrend zur lauten und knallbunten Facebook- und Instagram-Herrlichkeit setzen. Dem Betrachter soll die ursprüngliche Kraft der handwerklichen Fotografie wieder bewusst gemacht werden und übertriebener Filteranwendung, Verfälschung und Bildbearbeitung ein Gegenpol gesetzt werden. Durch Pose und Gesichtsausdruck, Licht und Schatten entstehen so ungewöhnliche Porträts von Zweibrückern aller Schichten: Politiker, Geschäftsleute, Sportler, Künstler, Lebenskünstler, Menschen aus Wirtschaft und Vereinen.

Der Fotograf hofft, dass die Dargestellten und Personen aus ihrem Umfeld die Porträts ersteigern, denn „Lieschen Müller hängt sich wohl kein Porträt des OB ins Schlafzimmer.“ Auktionator mit Hämmerchen ist Mario Moschel, die Gewobau stellt den Bahnhof kostenlos zur Verfügung, das DRK kümmert sich um Essen, Getränke und die Organisation, das Christof Heringer Trio (Christof Heringer, Klavier, Matthias Wolf, Bass, Ulli Geßner, Schlagzeug) spielt eingängigen Jazz zu Beginn der Aktion, in der Mitte und am Ende der Veranstaltung, die etwa drei Stunden dauert und auch ein Treff sein soll. „Eine Versteigerung im Internet mach keinen Sinn, die Leute müssen nebeneinander stehen und sehen, was der andere fürs Foto bezahlt, damit der Preis ein bisschen hochgetrieben wird und möglichst viel zusammenkommt“, erklärt der Fotograf.

Info

Zweibrücken, Bahnhof, Freitag, 24. September, 18 Uhr, es spielt das Christopf Heringer Trio, der Erlös kommt dem krebskranken Zweibrücker Thomas Brunner zugute, der nicht mehr arbeiten kann. Auch Spenden sind willkommen.