Der Männerchor und der Chor 2000 Contwig „freuen sich riesig“: Nachdem im Juni ihr Jubiläumskonzert wegen Krankheit ausgefallen ist, kann es am 27. Oktober stattfinden.

Am 30. Juni ist das große Fest der beiden Chöre wegen einer Erkrankung von Chorleiter Wolf-Rüdiger Schreiweis ausgefallen, jetzt aber klappt es: Der Sängerbund 1924 Contwig holt sein Jubiläumskonzert zum 100-jährigen Bestehen nach, am Sonntag, 27. Oktober, 18 Uhr, in der örtlichen Turn- und Festhalle. Die beiden Ensembles des Sängerbunds, der Männerchor und der Chor 2000, gestalten das Jubiläumskonzert am Sonntag gemeinsam. „Das Liedgut unseres Männerchors wird sicherlich etwas überraschen. Wir freuen uns riesig auf den Abend“, heißt es in einer Mitteilung – genannt werden beispielsweise Versionen von Udo-Jürgens- und Peter-Kraus-Titeln.

Von Aerosmith bis Andrew Lloyd Webber

Daneben wird der Chor 2000, der einen moderneren Ansatz verfolgt, Hits aus Pop, Rock, Jazz, Musical und Folk präsentieren, darunter der Soul-Klassiker „Ain't No Mountain High Enough“, die Rockballade „Dream On“ von Aerosmith und Abbas Pop-Klassiker „Waterloo“. Ferner ist ein Medley aus dem Andrew-Lloyd-Webber-Musical „Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat“ angekündigt, das der Chor unter seiner Gründerin Elke Stauder einstudiert hat. Generell gehören Stücke aus den Anfangszeiten des Chors zum Repertoire der musikalischen Rückschau, so die Mitteilung.

Solistisch tritt Iuliana Sucher in Erscheinung, die als Stimme der Skyline-Bigband bekannt ist. Die Begleitband bilden Hermann Dering (Klavier), Andreas Dengel (Gitarre), Sebastian Sommer (Bass) und Simon Rupp (Percussion).

Der Chor 2000 hat nach eigenen Angaben 35 Mitglieder: „Die jüngste Sängerin ist 16 Jahre alt und kommt mit ihrer Mutter aus Pirmasens gefahren, der älteste Sänger ist 82 Jahre alt – er ist unser ,Altrocker’“, betont Chorleiter Schreiweis. Sorgen um die Zukunft des Sängerbunds mache sich der Vorstand vor diesem Hintergrund nicht.

Info

Jubiläumskonzert in der Turn- und Festhalle Contwig, Sonntag, 27. Oktober, 18 Uhr, Einlass 17.15 Uhr, eine Pause, freie Platzwahl. Karten an der Abendkasse.