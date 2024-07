Sechs Vereine wurden vom Sportbund Pfalz und dem Verein Pfälzische Sportgeschichte für ihre Jubiläumsschriften aus dem Jahr 2023 ausgezeichnet. Auf Platz drei landete der Fußballverein SV Martinshöhe mit der Chronik zum 100-jährigen Bestehen.

Der Jubiläumsschriften-Wettbewerb wird vom Sportbund Pfalz jedes Jahr ausgelobt. Die Publikationen sind im Rahmen von Vereinsjubiläen erschienen und erzählen auf ganz unterschiedliche Weise die Vereinsgeschichte.

Die Fachjury des Wettbewerbs setzte sich aus den Vorstandsmitgliedern des Vereins Pfälzische Sportgeschichte zusammen: Asmus Kaufmann (Vorsitzender), Rudolf Storck (stellvertretender Vorsitzender), Eric Lindon (stellvertretender Vorsitzender), Thomas Schramm (Kassenwart) Erika Fleck, Helmut Flöser und Rolf Conrad (alle Beisitzer).

Falke Donnersberg ist Sieger

Auf Platz drei des Wettbewerbs landete die Festschrift des SV Martinshöhe „100 Jahre SV Martinshöhe 1923-2023“. Die Jubiläumsausgabe des SV Martinshöhe hat 120 Seiten und ist im DIN A4-Format mit einem Softcover-Umschlag erschienen. Der Verein präsentiert in seiner Schrift insbesondere die Entwicklung der Fußballabteilung über 100 Jahre mit zahlreichen Mannschaftsfotos, aber auch die Abteilungen Gymnastik, „Fit mit Finnja“, Yoga Aerobic, Kinderturnen, Tennis und Radsport finden sich wieder. Bildhaft präsentiert der Verein den Umbau des Sportheims sowie die baulichen Veränderungen der Sportanlage. Für Platz drei beim Wettbewerb erhält der SV Martinshöhe 200 Euro.

Sieger des Wettbewerbs war der Radsportverein Falke Donnersberg Göllheim 1997, der sein 25-jähriges Bestehen feierte und gleichzeitig auf 130 Jahre Radsportgeschichte im Ort zurückblickte. Anlässlich dieser Jubiläen wurde eine Chronik des Göllheimer Radsports erstellt. Mit dieser, so sagen die Verfasser, „wollen wir ganz im Sinne unserer Vereinssatzung, zum Zwecke der Pflege von Brauchtum und Tradition, die Göllheimer Radsportgeschichte in Erinnerung rufen“. Das ist nach Meinung der Jury rundum gelungen.

Platz zwei für Turn- und Sportverein Iggelheim

„Fünf Vereine. Ein Ort. Ein Sport – Radsport in Göllheim seit 1893“ heißt das 170 Seiten starke Hardcover-Jubiläumsbuch im quadratischen Format (27x27 Zentimeter). Es überzeugt durch eine sorgfältig recherchierte, historische Dokumentation der Radsportgeschichte mit einer hervorragenden Auswahl an Fotos. Das Buch ist abwechslungsreich gegliedert und geht auf die Radsport- und Vereinsgeschichte ein, erzählt Geschichten und Anekdoten und erinnert an Veranstaltungen – die Entwicklung des Radsports in Göllheim wird vielfältig dokumentiert. Die Chronik des Radsportvereins Falke Donnersberg Göllheim wurde von der Jury daher mit dem ersten Platz bedacht, der Verein erhält dafür eine Prämie in Höhe von 400 Euro.

Auf Platz zwei landete die Chronik „66 Jahre Igg’lemer Bessem 1957-2023“ des Turn- und Sportvereins 1884 Iggelheim. Die Karnevalsabteilung „Bessem“ des TSV Iggelheim wurde 1957 gegründet und feierte 2023 im Alter von 66 Jahren ein „närrisches“ Jubiläum. Dazu wurde eine Festschrift erstellt, die die Abteilungsgeschichte in drei Abschnitten dokumentiert. Das opulente Werk im DIN A4-Format umfasst etwa 200 Seiten, kommt gänzlich ohne Werbeanzeigen aus und ist mit einem Hardcover-Umschlag versehen. Die Karnevalsabteilung „Bessem“ des TSV Iggelheim erhält für ihre Chronik eine Prämie in Höhe von 300 Euro für den zweiten Platz.

Zwei Sonderpreise

Der Turn- und Sportverein 1898 Oggersheim belegte mit seiner Festschrift „1898-2023: 125 Jahre bewegte Vereinsgeschichte in Oggersheim“ Platz vier und erhält hierfür 100 Euro. Das umfangreiche, 258 Seiten starke Buch ist im DIN A5-Format erschienen und übersichtlich in Hauptkapitel gegliedert. Die Chronik präsentiert das breite Angebot des TuS und ist reich bebildert. Der Verein „Pfälzische Sportgeschichte“ vergab erneut auch zwei Sonderpreise in Höhe von je 200 Euro. Diesmal können sich zwei Tennisvereine freuen. Der Tennisklub Altrip wird für die Chronik „50 Jahre“ genauso ausgezeichnet wie der Tennisclub Waldmohr für seine Schrift „50 Jahre Tennisgeschichte 1973-2023“. Beide Festschriften sind reich bebildert und kommen ohne Werbeanzeigen aus.