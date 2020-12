Erst musste sie sich ein wenig gedulden, dann ging alles ganz schnell. Im Johann-Hinrich-Wichern-Haus hat am Dienstagabend, genau um 19.15 Uhr, Gertrud Härtel die erste Corona-Schutzimpfung der Stadt erhalten. „Hat net wehgetan“, sagte die 100-Jährige – die älteste Bewohnerin der Einrichtung – Momente nach der Impfung. Die Helfer des mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes, die Mitarbeiter des Wichern-Hauses sowie die Ärzte Johannes Ecker, Mergim Shabani und Christoph Gensch legen am Dienstagabend eine Spätschicht ein. Sie wollen noch alle 117 impfwilligen Bewohner der Einrichtung impfen. Am Mittwoch soll dann die Impfung von 83 Beschäftigten folgen. Einrichtungsleiter Raphaël Baumann ist froh, dass vom Land am Dienstag grünes Licht für die Impfungen kam. Die vergangenen Tage seien schon hart gewesen. „Ohne Rücksicht auf die Feiertage“ haben die Mitarbeiter und Helfer alle Vorbereitungen getroffen, damit die Einrichtung impfbereit ist, sagte er.

