Vor zehn Jahren hat das evangelische Krankenhaus für immer geschlossen. Wie blicken Ex-Mitarbeiter auf die Zeit zurück? Wie ging es für sie nach dem Aus weiter?

Vor zehn Jahren, im September 2016, hat das evangelische Krankenhaus in Zweibrücken für immer geschlossen. Die RHEINPFALZ hat mit Ex-Mitarbeitern der Klinik gesprochen. Wie war es, damals im Evangelischen zu arbeiten? Wie haben die Mitarbeiter die Monate vor der Schließung erlebt? Wie geht es für sie weiter? Welche Zukunft sehen sie für ihr Evangelisches? Bisher sind folgende Teile erschienen:

Doris Schindler kennt noch das alte evangelische Krankenhaus. Dort hat sie ihre Karriere begonnen, ehe es in den Neubau ging. Sie erinnert sich noch, wie sie eine Schüssel Mehl vom Altbau in den Neubau getragen hat.

Als das evangelische Krankenhaus schloss, verloren viele mehr als nur ihren Arbeitsplatz. Für Hebamme Tanja Roth war es ein Einschnitt, der ihr Leben nachhaltig verändert hat. Heute steht in ihrer Praxis noch ein ganz besonderes Erinnerungsstück.

Das Aus des evangelischen Krankenhauses hatte eine deutliche Auswirkung auf die Geburtenstatistik. Waschechte Neu-Zweibrücker, die die Rosenstadt als Geburtsort in ihrem Pass stehen haben, gibt es kaum noch.

Im Jahr 1999 hat Viktor Lautenschläger angefangen, im evangelischen Krankenhaus in Zweibrücken zu arbeiten. Auch seine Frau Raissa war in der Klinik tätig. Beide erinnern sich gerne an diese Zeit, die für beide schon vor der Schließung vor zehn Jahren endete.