Von Patrick Göbel

Ein 10-jähriger Junge wurde am Dienstag gegen 15 Uhr in der Nähe der Grundschule Friedrichsthal von einem etwa 40-jährigen Mann angesprochen. Der Junge gab an, dass dieser ihn fragte, ob er etwas Süßes möchte; er habe ihm eine Tüte Gummibärchen entgegengestreckt. Der Junge sei sofort zu einem Haus in der Nähe gerannt. Daraufhin sei der Mann mit einem silbernen Auto mit SB-Kennzeichen weggefahren. Er sei etwa 1,70 Meter groß, dünn, auf den Handrücken tätowiert, hätte einen Nasenpiercing und mit einem Akzent gesprochen.