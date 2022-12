Am 16. Dezember wurden in Zweibrücken 10.000 Euro aus dem Handschuhfach eines Autos gestohlen, das gegen 21.09 Uhr mit laufendem Motor in der Hauptstraße abgestellt war. Wie die Polizei damals berichtete, ist der unbekannte Täter mit dem weißen VW Golf weggefahren, um es zehn Minuten später in vier Kilometer Entfernung in der Wattweilerstraße wieder abzustellen – ebenfalls mit laufendem Motor, aber ohne das Geld aus dem Handschuhfach. Von der RHEINPFALZ nach möglichen Hintergründen des dubiosen Vorfalls gefragt, sagte am Mittwoch Matthias Mahl, der stellvertretende Dienststellenleiter bei der Zweibrücker Polizei, dass seine Kollegen in der Sache noch am Ermitteln seien. „Die Umstände der Tat sind ungeklärt“, warnte Mahl vor Spekulationen.