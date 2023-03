Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spitzentischtennis in Homburg? Gab es immer mal wieder. Zuletzt in der Saison 2019/20, als der 1. FC Saarbrücken-TT 2 ein Stelldichein gab. Am kommenden Wochenende macht die Zweite Bundesliga wieder in Homburg Station: Zunächst trifft die FCS-Zweite am Samstag (14 Uhr) auf den Vorjahreszweiten TV Hilpoltstein, ein Verein aus Bayern, der auf den Nachwuchs setzt. Einen Tag später (Sonntag, 14 Uhr) spielt das Team dann gegen TTC Fortuna Passau.

„Die Multifunktionshalle an der Sportschule in Saarbrücken ist belegt. Der 1. FC Saarbrücken-TT 2 weicht gerne nach Homburg aus, auch weil dann mehr Zuschauer kommen“, sagt Andreas