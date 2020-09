Drittliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken darf seine Heimspiele in der Saison 2020/21 auf der Baustelle im heimischen Ludwigspark-Stadion austragen. Dies teilte die Stadtverwaltung am Sonntagabend, 13. September, dem FCS-Präsidenten Hartmut Ostermann mit. Seit 2015 gibt es beim Um- und Ausbau des Saarbrücker Fußballstadion immer wieder Verzögerungen und unerwartete Probleme; die Kosten sind inzwischen auf mehr als 46 Millionen Euro nach oben geklettert. Am Montag, 14. September, erläuterte Ostermann, dass der Verein nun die Genehmigung habe, bereits vom ersten Heimspiel an, das am 26. September gegen Hansa Rostock ausgetragen wird, im unfertigen eigenen Stadion antreten zu dürfen. Coronabedingt werden höchstens 900 Zuschauer zugelassen. Die Tickets gelte es nun „möglichst gerecht unter den Fans, Mitgliedern und Sponsoren“ aufzuteilen, so der Unternehmer. Dauerkarten würden vorerst keine angeboten; der Kartenvorverkauf soll an diesem Wochenende beginnen. Noch ist auf der Spielfläche kein Rollrasen verlegt: Dies soll diese Woche von Mittwoch bis Freitag erledigt werden. In Ausweichquartiere wie das zuletzt genutzte Stadion von Röchling Völklingen oder gar die Arena des FSV Frankfurt muss der FCS seine Heimspiele also nicht auslagern.