Während der SVN Zweibrücken und die SG Maßweiler/Höhmühlbach am Sonntagnachmittag in der A-Klasse ihre Ligapartie bestritten, feierte der SV Hornbach unweit entfernt am Spielfeldrand des Kunstrasens seinen Aufstieg in die B-Klasse. Die Hornbacher beschallten vom Zuschauerbereich aus ordentlich das Gelände um den Kunstrasenplatz im Westpfalzstadion.

Während Mannschaft, Fans und Betreuer lautstark „Völlig losgelöst“ von „Major Tom“ grölten, wurde sogar auch eine rote Leuchtfackel gezündet. Ein knapper 1:0-Auswärtssieg beim SVN Zweibrücken II um die Mittagszeit hatte dem Team um die beiden Spielertrainer Philip Jakob und Frederic Beck zuvor gereicht, um die letzten nötigen Punkte einzufahren, sodass es von Platz zwei der C-Klasse West nicht mehr zu verdrängen ist. Danach zog der Jubeltross der Klosterstädter in den Umkleidebereich weiter, aus dem noch eine ganze Zeit lang Gesang und Musik der ausgelassenen Aufstiegsparty zu hören war.