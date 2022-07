Die Zweibrücker Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Demnach fordern angebliche Bankmitarbeiter Bürger am Telefon dazu auf, ihre Bankdaten durchzugeben. Jetzt habe eine Anruferin in akzentfreiem Deutsch unter Verwendung vieler Fachbegriffe aus dem Bankwesen einen Zweibrücker Senior überredet, zwei sechsstellige TAN-Nummern fürs Online-Banking zu generieren und ihr diese sowie seine Kartennummer durchzugeben. Angeblich müsse die Bank eine „vollständige Synchronisation des Kontos“ durchführen. Tatsächlich sei die Rufnummer der Hausbank am Telefon angezeigt worden. Als der Mann sich über diesen Anruf an einem Samstag wunderte, erklärte die Frau dies mit „hohem Krankenstand und starkem Arbeitsaufkommen“. Tags darauf wurde der Senior misstrauisch und rief seine Bank an. Dort erfuhr er, dass jemand einen vierstelligen Geldbetrag abgebucht hat. Die Anruferin arbeite definitiv nicht bei der Bank. Die Polizei warnt dringend davor, am Telefon TAN-Nummern oder andere Kontodaten preiszugeben. Hier seien „hochprofessionell und organisiert vorgehende Banden“ am Werk, die meist aus dem Ausland agierten.