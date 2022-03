In der Südwestpfalz kennt sich niemand mit Osteuropa so gut aus wie Liane Weidmann-Lichtel. Sie hat uns erzählt, was sie von Putin hält und dass sie nicht mehr schlafen kann. Was sonst noch wichtig war: unser Nachrichtenüberblick.

Der Krieg in der Ukraine beschäftigt die Südwestpfalz. Ein Ehepaar aus Rieschweiler-Mühlbach hat eine elfköpfige Familie aus der Ukraine aufgenommen. Einfach so: „Man muss doch was tun.“ Während hier die ersten Flüchtlinge angekommen sind, tragen Helfer Hilfsgüter für Transporte nach Polen zusammen. In Dahn wird dafür noch Babynahrung gesammelt.

Kann man Putin mit Hitler vergleichen? Liane Weidmann-Lichtel sagt nein. Die Zweibrückerin ist Landesvorsitzende des Zentralverbandes Deutscher und Osteuropäer. Zu Putin hat sie trotzdem eine deutliche Meinung.

Die Rauchwolken waren weithin zu sehen: In Busenberg hat eine Lagerhalle gebrannt. Ein Mann, der noch etwas herausholte, wurde dabei leicht verletzt.

Die Zweibrücker CDU möchte, dass der Busbahnhof mit Videokameras überwacht wird. Der Fraktionsvorsitzende Pascal Dahler sagt aber: „Wir wollen keinen Überwachungsstaat.“

Die Münchner Firma UGG bietet immer mehr Dörfern an, sie ans Glasfasernetz für schnelles Internet anzuschließen. Jüngstes Beispiel: Riedelberg.

Die süße Offensive der Wasgau-Konditorei hat begonnen: Die ersten Bäckereien in den Märkten werden bereits beliefert. Die Wasgau AG rechnet mit einer offiziellen Eröffnung des Konditorei-Neubaus in Winzeln im April.

Direkt aus dem Studium ins eigene Unternehmen ist der Pirmasenser Felix Semler gestartet, der nach acht Jahren in der Alleestraße räumlich kräftig expandiert und in der Hauptstraße seinen Dampf-Shop auf 600 Quadratmeter erweitert. Dazu kommen Filialen in Zweibrücken, Trier und Düsseldorf.