Die Oberliga-Handballerinnen der TSG Haßloch haben am Samstag ihr Heimspiel gegen den SV 64 Zweibrücken mit 28:24 (15:12) gewonnen. Doch das ist nicht die wichtigste Nachricht. Eine Personalie im TSG-Team überrascht viele.

Peter Motz kommt erst kurz vor Spielbeginn in die Halle. Unter ihm als Trainer war die TSG in der vergangenen Saison ungeschlagen in die Oberliga aufgestiegen. Jetzt nimmt er auf der Tribüne Platz,