Das Trio Amelio überrascht im Zweibrücker Herzogsaal neben Klassikern für Klavier, Violine und Violoncello vor allem mit einem nahezu unbekannten US-Komponisten.

Als das Trio zu musizieren beginnt, ist allen im Saal klar, dass es leidenschaftliche eineinhalb Stunden werden würden. Der Genuss der ersten Klänge und ein Blick in das Programm reicht aus, um darüber hinaus zu ahnen, dass die Musiker ihr Publikum überraschen wollen – und herausfordern. „Kurios, verrückt, zauberhaft schön und schrecklich zugleich“ heißt der Titel des Konzerts. Adjektive, die sowohl eine Sammelbeschreibung der drei Werke, als auch ein Blick in jede einzelne Partitur sein könnte.

Die Überraschung des Abends ist die Komposition „Piano Trio“ des US-amerikanischen Komponisten Charles Yves (1874-1954), die skurril und farbig daherkommt und den meisten in Saal wohl komplett unbekannt gewesen sein dürfte. Deswegen gibt Pianist Philipp Kirchner kurz Einblick in das Werk und die Biografie des Künstlers, den einige Kenner als Vater der modernen amerikanischen Musik bezeichnen. Er habe schon um 1900 die überkommene Harmonielehre abgelehnt und sich mit Atonalität und später der Vierteltonmusik auseinandergesetzt. Doch da gibt es einen Haken.

Versicherungen statt Noten

Seine Musik bleibt lange der Privatsphäre des Pianisten verhaftet. Er hat sich vielmehr als Versicherungsbeamter verdingt, um kompositorische Freiheit zu genießen, während europäische Musik nach Amerika schwappt und für moderne Töne sorgt.

Mit dem „Piano Trio“ von Charles Yves erfüllt komplexe, in sich verworrene Musik den Herzogsaal. Beim Komponieren soll der Amerikaner gleich mehrere Themenbereiche im Kopf gehabt haben: von Studentenpartys bis zu Orgelmusik bei Gottesdiensten. Kein Wunder, dass das Werk einer experimentelle Studie gleicht. Es klingt, als seien Notenstränge ineinander verworren, ein wildes Miteinander, bei dem die Klänge der Instrumente übereinander gelagert sind. Das Trio stürzt sich jedenfalls voller Leidenschaft in das musikalische Abenteuer und steckt mit seinem sprühenden Enthusiasmus das Publikum an.

Aus der Bahn geworfen

Eröffnet hat das Ensemble den Abend allerdings mit Joseph Haydns Klaviertrio Es-Dur, Hob. XV: 29, weil auch er diesen Drang verspürt haben soll, sich dem zu widersetzen, was von ihm erwartet wurde. Nie würde man wissen, welcher „neue freche Einfall einem aus der Bahn werfe“, beschreiben die Musiker Haydn in ihrem Programm.

Dieses Phänomen nehmen sie offenbar als roten Faden und fügen nach der Pause noch Franz Schuberts Klaviertrio Nr. 1, B-Dur, op. 99 ins Programm. Drei Komponisten, deren Musik sie als zauberhaft schön und schrecklich zugleich beschreiben.

Ganz besondere Instrumente

Das Amelio Trio bilden Johanna Schubert, Geige, Merle Geißler am Violoncello und Philipp Kirchner am Piano. Schon im Alter von 13 Jahren haben sie sich als Ensemble zusammengetan. Also noch weit vor ihrem Studium an verschiedenen Musikhochschulen. Und nicht erst seit das Amelio Trio für die Saison 2026/27 es zum ECHO Rising Star gekürt wurde, gilt es als eines der führenden Kammermusikensembles seiner Generation.

Schon durch vorangegangene Wettbewerbserfolge gelang dem Ensemble der Einstieg in eine internationale Karriere, darunter der zweite Preis des ARD Musikwettbewerbs 2023 in München sowie der erste Preis des Deutschen Musikwettbewerbs 2024 und des Internationalen Schumann Kammermusikpreises Frankfurt 2022. Dank der Auszeichnung der Stiftung Musikleben spielen Johanna Schubert und Merle Geißler besonders wertvolle Instrumente: Schubert eine Geige von Lorenzo Storioni (1779) und Merle Geißler ein Cello von Georges Chanot. Im vergangenen September hat das Trio seine Debüt-CD „Time in Flux“ herausgebracht. Doch zurück in den Herzogsaal.

Immer im Blick

Es ist ein hochkarätiger Hörgenuss, der dem Publikum der Mozartgesellschaft in Zweibrücken geboten wird. Das Trio beeindruckt durch ein dynamisches, energiegeladenes sowie ausdrucksstarkes Spiel und ein perfektes Zusammenspiel. Das ganze Konzert über haben sich die Musiker im Blick, kommunizieren eben nicht nur mit Noten, sondern auch mit ihren Blicken untereinander. Außerdem scheinen die Drei die Musik zu leben. Jedenfalls könnte man genau das denken, wenn man ihre Mimik, Gestik und ihren Körpereinsatz sieht. Die Kompositionen spiegeln sich in ihrem Spiel. Dafür empfängt das Trio verdient einen rauschenden Applaus. Die ausgefallene musikalische Kombination kommt also an.