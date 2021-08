Reportage: Seit Sonntag muss jeder, der aus dem Ausland einreist, entweder über ein aktuelles negatives Corona-Testergebnis verfügen, oder muss genesen beziehungsweise geimpft sein. Die Polizei soll stichprobenartig die Grenzübergänge kontrollieren. An dem zwischen Hornbach und Schweyen war es gestern Nachmittag indes ruhig. Keine Kontrolle, keine Polizei.

Mit einem leichten Säuseln weht der Wind über die Mais- und Getreidefelder hinter Hornbach, dort, wo die Landstraße in Richtung Volmunster, Schweyen und Bitsch führt. Grillen zirpen in den Feld-Pflanzen, Vögel zwitschern. Außerdem sind Autos zu hören, die über die Grenzstraße fahren. Das Abrollen der schwarzen Gummiräder auf dem hellgrauen Asphalt, das brummen der Diesel- und Benzinmotoren. Autos, Laster und Traktoren - mit und ohne Anhänger - mit deutschen, französischen und sogar eines mit belgischem Kennzeichen fahren zwischen den beiden Grenzkommunen. Und sogar ein Jugendlicher ist mit seinem bunten Fahrrad, es hat blau-grün-gelb-rot-violette Räder, unterwegs. Einzig eine Art Fahrzeuge fehlt: die blau-weiß-silbernen, auf dem Dach haben sie ein blaues Blinklicht. Die Polizei.

Seit Sonntag gelten neue scharfe Richtlinien für alle, die aus dem Ausland nach Deutschland einreisen. Übrigens gilt diese Regelung unabhängig davon, ob es sich bei dem Land um ein Risikogebiet, ein Virusvariantengebiet oder nicht handelt. Jeder Einreisende über zwölf Jahren muss nachweisen, dass er negativ getestet ist, vollständig gegen Corona geimpft ist (also 14 Tage nach der Zweitimpfung bei den Wirkstoffen von Biontech, Moderna und Astrazeneca beziehungsweise nach der Erstimpfung mit dem Vakzin von Johnson & Johnson), oder von der Krankheit genesen ist. Lediglich für Grenzpendler, also die, die zur Arbeit oder zum Besuch aus dem Nachbarland einreisen, gelten Sonderregelungen - sie müssen nur einen Test vorweisen, wenn das Land ein Risikogebiet ist. Frankreich ist das, Stand gestern Nachmittag, nicht.

An der Grenze ein Traktor auf dem Feld

Die Kontrollen sollen nur stichprobenartig an den Grenzübergängen erfolgen. Generell die Fahrzeuge anzuhalten sei nicht machbar. Für den Übergang zwischen Hornbach und Schweyen heißt das, dass zukünftige Kontrollen durchaus stattfinden können. Gestern Nachmittag fuhr dort, wo die Polizeiwagen und -Beamten die Grenzgänger rausziehen könnten, noch ein orangefarbener Traktor auf einem Acker umher. Er ist zuvor aus Richtung Schweyen über die Grenzstraße hin zum Acker gefahren.

Wäre Frankreich übrigens ein Virusvariantengebiet - also ein Land, in dem eine gefährliche Virusvariante grassiert, müssten sogar Geimpfte und Genesene einen negativen PCR-Test vorzeigen. Bislang gibt es laut Robert-Koch-Institut nur zwei Virusvariantengebiete weltweit: Brasilien und Uruguay. Von dort müssten die Einreisenden natürlich per Flugzeug einreisen. In Virusvariantengebieten sind die Mutationen vorherrschend, die in Deutschland noch nicht stark bis gar nicht verbreitet sind und gegen die die bisherigen Impfstoffe keinen oder nur einen einschränkten Schutz bieten.