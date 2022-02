Die Feuerwehr Zweibrücken war am Sonntagabend mit 45 Feuerwehrleuten und neun Fahrzeugen im Unwettereinsatz, unterstützt von Personal der UBZ. Schwerpunkte waren Hengstbach, Rimschweiler und die Geschwister-Scholl Allee.

„Mehrere Straßen wurden durch Geröll und Wasser überflutet, einige Keller von Wohnhäusern waren mit Wasser vollgelaufen“, teilte Brand- u. Katastrophenschutzinspekteur Frank Theisinger mit. Die Feuerwehr kontrollierte die Wasserstände von Hornbach, Schwarzbach, Wiesbach und Auerbach: Durch den anhaltenden Regen in den Einzugsgebieten der Bäche bis nach Frankreich (Hornbach) und nach Rodalben (Schwarzbach) seien die Pegel der Bäche recht schnell angestiegen. Das THW habe am Ärztehaus in der Poststraße vorsorglich die Hochwasserschutzwand gestellt.

„Der Regen in Zweibrücken tat sein Übriges und überflutete Straßen in Rimschweiler, in Mittelbach, Bubenhausen und am Etzelweg“, schreibt Theisinger. Personen seien nicht zu Schaden gekommen. Alle Einsätze bis auf einen seien um 3.30 Uhr abgearbeitet gewesen. Auerbach, Schwarzbach und Hornbach würden weiter überwacht.