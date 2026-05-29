Anfang Juni beginnt die Sanierung des sogenannten Überfliegers, der am Munzinger-Buckel zur A8-Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte führt. Dann wird das Bauwerk gesperrt.

Am Montag, 8. Juni, soll die Sanierung des sogenannten Überfliegers am Ende der Bubenhauser Straße an der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte zur Autobahn 8 beginnen. Diese Baumaßnahme wird mit einer Sperrung des mängelbehafteten Bauwerks für den Verkehr verbunden sein. Auf Anfrage von Rolf Franzen (CDU) bestätigte Oberbürgermeister Marold Wosnitza diese Information im Stadtrat. Laut Aussage von Steffen Mannschatz, der beim Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) für das Straßenwesen zuständig ist, sollen an dem Brückenbauwerk Schäden beseitigt werden. Der Überflieger, der als eine Art Bypass als schnelle Möglichkeit zum Überfahren des Bubenhauser Kreisels und der Gottlieb-Daimler-Straße gebaut wurde, soll jenseits der Brücke aufgegraben und neu asphaltiert werden. Wie lange die Bauarbeiten und damit die Sperrung andauern werden, wurde bislang noch nicht mitgeteilt. Von mindestens vier Wochen dürfte aber auszugehen sein.

„Wie werden wir bloß all den Verkehr bewältigen, wenn der Überflieger gesperrt ist?“, scherzte der Oberbürgermeister. Schließlich wird die Straßensperrung aller Voraussicht nach keine Verkehrsbehinderungen mit sich bringen: Um auf die A8 in Richtung Saarland zu gelangen, dauert es für Autofahrer nur wenige Sekunden länger, statt des Überfliegers direkt nebenan den Wappenkreisel zu befahren.

Rüge vom Bund der Steuerzahler

Vier Jahre lang war an dem Kreisel-Bypass gebaut worden, ehe er im April 2019 für den Verkehr freigegeben wurde. Die zunächst auf 1,1 Millionen Euro veranschlagten Baukosten erhöhten sich in dieser Zeit auf 1,8 Millionen Euro. Um Rückstaus und Unfällen beim Auffahren auf die A8 vorzubeugen, wurde das Bauwerk 2021 durch eine Einfädelspur mit Stoppschild ergänzt, was mit Kosten von weiteren 700.000 Euro verbunden war. In seinem „Schwarzbuch 2025“ prangerte der Bund der Steuerzahler das Zweibrücker Überflieger-Projekt unter der Überschrift „Sinnvoll, teuer, peinlich“ als Vergeudung von Steuergeldern an.