Von Mittwoch, 5., bis Freitag, 7. Juli, wird jeweils in der Zeit von 9 bis 16 Uhr der Überflieger (die Autobahnauffahrt bei Zweibrücken-Mitte in Fahrtrichtung Saarbrücken) voll gesperrt. Das teilt der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) mit. Der Überflieger werde im genannten Zeitraum geologisch untersucht. Der Verkehr wird über den Bubenhauser Kreisel auf die A8 in Richtung Saarbrücken geführt, auf eine Umleitungsbeschilderung wird verzichtet. Nach Beendigung der täglichen Arbeiten wird die Auffahrt jeweils wieder geöffnet.