Der Bau der Einfädelspur am Überflieger könnte sich noch einmal verzögern. Ursprünglich war geplant, dass die Ausfahrt vom Kreisel sowie der Autobahnzubringer zwischen Juli und Oktober wegen der Arbeiten gesperrt werden. Wann genau es los geht, ist offenbar noch unklar. Der städtische Umweltbetrieb teilte auf Anfrage mit, dass man mit den „Arbeitsschritten zur Abwicklung noch nicht so weit“ sei. Auch wie viel Zeit die Arbeiten in Anspruch nehmen und welche Maßnahmen im Einzelnen durchgeführt werden, könne man erst in einigen Wochen beantworten.

Vor etwas mehr als einem Jahr wurde der Überflieger, der den Verkehr am Bubenhauser Kreisel vorbei auf die A8 führt, für den Verkehr freigegeben. Wenig später krachte es an der Zufahrt, sodass die obere Verkehrsbehörde die Situation als gefährlich eingestuft und Nachbesserungen gefordert hat. Die Folge: Am Ende des Überfliegers wurden Autofahrer wenig später durch ein Stopp-Schild ausgebremst. Nun soll eine – auch in der Ursprungsplanung aus dem Jahr 1998 vorgesehene, dann aber vergessene – 150 Meter lange Einfädelspur gebaut werden. Kosten: rund 250 000 Euro. Laut Umweltbetrieb trägt der Bund die Kosten.