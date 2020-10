Grund für die Markierung auf der Straßendecke ist eine verkehrsrechtliche Anordnung der städtischen Straßenverkehrsbehörde, teilt der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ) auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Erteilt wurde die Anordnung am 23. Mai 2019. Dass das Schild mit dem roten Rahmen und dem Radfahrersymbol bislang noch nicht auf die Straße gemalt wurde, hat einen einfachen Grund. Der UBZ habe warten wollen, wie es mit dem Überflieger weitergeht, sprich ob und wann noch mal gebaut wird. Ob sich in der Vergangenheit tatsächlich Radfahrer auf die Autobahnauffahrt verirrt haben, ließ der UBZ unbeantwortet.

Stichwort Autobahnauffahrt: Der Überflieger soll an seinem Übergang zur A8 bekanntlich eine 150 Meter lange Einfädelspur erhalten. Diese war in der Ursprungsplanung aus dem Jahr 1998 zwar vorgesehen, wurde aber nie gebaut. Eigentlich hätten ab Ende Oktober noch einmal die Bagger rollen sollen. Der Beginn der Arbeiten wurde nun erneut verschoben. „Die Arbeiten werden im Frühjahr beginnen, sobald es witterungsbedingt möglich ist“, so der UBZ.