Am Samstag gegen 16.10 Uhr wurde der Kiosk in der Dürerstraße in Homburg-Erbach überfallen. Laut Polizei betraten zwei Männer den Tabakladen, drohten mit einem Messer und einer Pistole und forderten Geld. Mit Geld und Zigaretten flohen die Täter in Richtung Luitpoldschule. Die Polizei beschreibt die Räuber als 17 bis 20 Jahre alt, 1,8 und 1,65 Meter groß und schlank. Bei der Tat trugen die Männer Mund-Nasen-Bedeckungen sowie einen hellblauen und einen weißen Pullover. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06841-1060 zu melden. Besonders jene Personen, die sich während der Tat im Kiosk befanden, werden um ihre Angaben gebeten.