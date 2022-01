Von Montag, 3. Januar, an können in der städtischen Impfstelle in der ehemaligen Kaufhalle/City-Outlet auch Jugendliche ab zwölf Jahren eine Auffrischungsimpfung (Booster) der Corona-Schutzimpfung erhalten.

Verabreicht wird für sie ausschließlich der Biontech-Impfstoff, erklärt der Leiter der kommunalen Impfstelle, Matthias Freyler. Die im November als Zusatzangebot zu den Impfbussen des Landes und dem zu Zweibrücken nächstgelegenen Landesimpfzentrum Kaiserslautern eröffnete Impfstelle am Busbahnhof hat seit Jahresbeginn montags bis freitags, von 14 bis 20 Uhr, geöffnet. Es stehe, so Freyler, genügend Impfstoff zu Verfügung, allerdings könne man für die Über-30-Jährigen derzeit nur den Moderna-Impfstoff anbieten.

Zweibrücker Impfquote im oberen Drittel

Laut Freyler kamen auch zwischen den Jahren viele Impfwillige, im Schnitt jeweils über 200. Insbesondere die Abendstunden für Berufstätige seien gesucht. Am 27. Dezember, bei einem Termin des Impfbusses, habe man knapp 500 Corona-Schutzimpfungen verabreichen können. Mit letztem Datenstand Mittwoch vergangener Woche, liege die Zweibrücker Einwohnerschaft nach Quote im oberen Drittel der Geimpften im Land. In der Altersklasse der über Zwölfjährigen seien 81,9 Prozent einmal geimpft, 81,3 Prozent zweimal. Und knapp die Hälfte der Zweibrücken – 47,3 Prozent – hätten schon eine Auffrischung, den Booster, erhalten.

Der von Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes Südwestpfalz betreute Impfbus des Landes verabreicht laut Kreis-Geschäftsführer Hans Prager seit Montag auch Booster für über zwölfjährige Jugendliche. Am Montag, bis 17 Uhr, macht er Station vorm evangelischen Gemeindehaus in Wallhalben. Die weiteren Termine diese Woche, jeweils 9 – 17 Uhr: Dienstag, Dorfgemeinschaftshaus Busenberg; Mittwoch, Dorfgemeinschaftshaus Bechhofen; Donnerstag, Turnerheim TV Hinterweidenthal; Freitag, Fashion Outlet Zweibrücken.