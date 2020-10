Die Unternehmen Schließmeyer aus Zweibrücken und A+ Composites aus Weselberg, beides Spezialisten in der Kunststoffverarbeitung, erhalten für ein gemeinsames Vorhaben 580 000 Euro vom rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministerium. Wie eine Ministeriumssprecherin mitteilte, entwickeln bei der Firmen ein neuartiges Spritzgussverfahren, durch das „endlosfaserverstärkte Tapes, sogenannte UD-Tapes, bedarfs- und lastgerecht in Bauteile“ eingebracht werden können, heißt es in der Mitteilung. Dadurch soll eine schweißfeste Verbindung ermöglicht werden. Durch das Verfahren sollen Bearbeitungszeiten verkürzt, Material gespart und die Umwelt geschont werden. Endlosfaserverstärkte Kunststoffe gelten als sehr widerstandsfähig und leicht. Aus diesem Grund soll das Vorhaben insbesondere in der Elektromobilität angewendet werden.