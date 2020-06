Erst hat ein über 80-jähriger Autofahrer aus der Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben in Contwig einen Unfall verursacht, dann beging er Fahrerflucht, und als er verfolgt wurde, gefährdete er noch andere. Das berichtet die Polizei.

Laut Polizeibericht verursachte der Mann am Dienstag gegen 13.50 Uhr zunächst einen Verkehrsunfall in der Pirmasenser Straße in Contwig, fuhr aber davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Geschädigte folgte ihm bis nach Rieschweiler-Mühlbach. Die Polizei schreibt: „Auf der Fahrtstrecke über Stambach, Falkenbusch und Dellfeld gefährdete der Beschuldigte durch Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot mehrere Verkehrsteilnehmer. Nach Angaben des Zeugen konnten diese einen Frontalzusammenstoß nur durch entsprechende Ausweichmanöver verhindern. Bisher ist jedoch nur einer der gefährdeten Verkehrsteilnehmer namentlich bekannt.“

Zeugen und Geschädigte sollen sich unter Telefon 06332/9760 oder per Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de melden, bittet die Polizei.