Stand gestern Morgen wurden im Saarland 21 346 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Zwischen dem 22. und 24. Januar, so die Pressemitteilung des Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, haben 1882 Menschen das Vakzin gegen das Virus bekommen. Davon entfielen 17 284 auf die Erst- und 4062 auf die Zweitimpfung. Insgesamt verteilen sich die Impfanteile wie folgt: 7099 Menschen aus Alten- und Pflegeheimen, 4145 Personen, die von Berufswegen zur ersten Impfgruppe gehören, und 1012 Menschen im Alter von 80 Jahren und älter. Für einen Impftermin haben sich bereits 46 957 Personen registriert. Dabei, so die Pressemitteilung, erfolgten 78 Prozent der Impfregistrierungen über die Internet-Plattform des Landes, 22 Prozent registrierten sich per Telefon für den Impftermin. Zum Vergleich: Vergangene Montag wurden im Saarland 15711 Menschen gegen das Coronavirus geimpft. Das bedeutet ein Plus von rund 5600 Impfdosen in der vergangenen Woche.