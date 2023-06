Eine Tankstellenmitarbeiterin ist am Freitag einem Trickbetrüger auf den Leim gegangen. Die Angestellte einer Tankstelle aus dem Landkreis erhielt einen Anruf. Ein Mann, angeblich ihr Chef, bat darum, zu „Updatezwecken“ Google Play Codes, quasi Gutscheinnummern, durchzugeben. Da der Name des Chefs auf dem Telefondisplay angezeigt wurde, der Anrufer auch die richtige Privatadresse nannte und dazu gerade reger Publikumsverkehr herrschte, wurden mehrere Codes im Gesamtwert von über 1000 Euro durchgegeben. Diese Codes wurden unmittelbar nach dem Telefonat eingelöst. Sobald die Codes eingelöst sind, kommt es zum Schaden, informiert die Polizei. Die Betrüger kommen über das Internet oder sonstige Quellen an erforderliche Hintergrundinformationen, um gegebenenfalls Rückfragen beantworten zu können. Außerdem gibt es laut Polizei technische Möglichkeiten, die Anzeige des Telefons zu manipulieren, so dass bei dem Opfer die passenden Daten angezeigt werden. Ein echter Verantwortlicher wird niemals verlangen, solche Gutschein-Codes telefonisch durchzugeben, warnt die Polizei.