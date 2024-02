Am Samstag, 17. Februar, fällt der Startschuss für die „Reisen & Freizeit Messe Saar“. In der Saarbrücker Congresshalle können sich Besucher auch am Sonntag über die Themen Reise, Rad, E-Bike und Fotografie informieren. Laut Aussteller werden mehr als 100 Aussteller aus den Branchen Touristik, Hotellerie, Fotografie und Fahrrad zu Gast sein. Workshops und Vorträge zu diesen Bereichen gibt’s noch obendrauf. Eröffnet wird die Messe heute um 11 Uhr, man kann aber auch schon eine Stunde früher kommen: Am Samstag und Sonntag hat die Freizeitmesse jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet acht Euro, Kinder unter zwölf Jahren und Menschen mit Behinderung müssen nichts zahlen.