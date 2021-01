Nach der Verpflichtung des Verteidigers Jonas Scholz vom 1. FC Kaiserslautern meldet der FC Homburg seinen nächsten Winter-Neuzugang 2021. Vom Ligakonkurrenten SV Elversberg wechselt der österreichische Stürmer Thomas Gösweiner zum FCH. Der 25-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2022. Er gilt als einer der Top-Torjäger der Regionalliga Südwest: Dort hatte er in der Saison 2017/18 für Wormatia Worms in 28 Einsätzen elf Treffer erzielt. Im Folgejahr gingen im Trikot der TSG Hoffenheim II zehn Tore in 29 Spielen auf Gösweiners Konto. 2019 wechselte der Angreifer zur SV Elversberg, für die er acht Tore erzielte. In Elversberg kam Gösweiner zuletzt jedoch seltener zum Einsatz, als ihm lieb war. In Homburg sagt er nun, er freue sich über die Chance, sich beim FCH neu beweisen zu können. Er wolle das Team verstärken und meint: „Wenn wir einen Lauf bekommen, dann ist noch alles möglich.“