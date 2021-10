Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans läutete am Freitag in Münchwies für die Fahrer der Saarland Trofeo die Glocke zur letzten Runde der zweiten Etappe ein: Die 94 Kilometer von Bexbach nach Münchwies gewann am Ende der Österreicher Alexander Hajek.

Zweiter des Junioren-Radrennens wurde wie schon tags zuvor der Norweger Sebastian Kirkedam Larsen vor dem Tschechen Daniel Mráz. Larsen übernahm damit auch das grüne Trikot des Trofeo-Gesamtführenden vom Deutschen Moritz Kärsten, der die erste Etappe gewonnen hatte. Kärsten Teamkollege Tobias Müller vom deutschen Nationalteam musste im Zielsprint mit dem vierten Platz vorlieb nehmen. Erneut gab es einige Ausreißversuche auf der Etappe mit dem Zielanstieg Richtung Münchwies, die Fahrer wurden aber immer wieder gestellt. Auch einige Stürze vermeldet der Tourfunk, bei Abfahrten erreichten die Fahrer teils bis zu 80 Stundenkilometer.

Heute steht für das Peloton ein Einzelzeitfahren über elf Kilometer von Brenschelbach (Start: 9 Uhr) über Hornbach nach Altheim an. Nachmittags folgt ab 15 Uhr die dritte Etappe aus dem französischen Schorbach nach Breitfurt (112 Kilometer).