Ein technischer Defekt an einem Schlepper führte am Sonntagnachmittag zu starken Verkehrsbehinderungen im Turbokreisel am Flughafen. Gegen 12.30 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, weil an einem Schlepper der Ölwärmetauscher geplatzt war und das Fahrzeug eine längere Ölspur im Turbokreisel Richtung Zweibrücken hinterlassen hatte. Aufgrund der Rutschgefahr für andere Verkehrsteilnehmer sperrte die Feuerwehr zusammen mit Mitarbeitern des Landesbetriebs Mobilität (LBM) zeitweise die komplette Fahrbahn. Zudem musste der mit Mais-Silage beladene Hänger von einem anderen Schlepper an der Unfallstelle abgeholt werden. Das landwirtschaftliche Fahrzeug war auf dem Weg in die Biogas-Anlage nach Lambsborn. Ein Privatunternehmen aus Pirmasens reinigte die Fahrbahn. Feuerwehr, Ölreiniger und LBM waren bis nach 15 Uhr im Einsatz, um die Unfallstelle abzusichern und zu reinigen.