Weil Unbekannte am Real-Supermarkt in Erbach offenbar mutwillig einen Altöl-Sammelbehälter umgeworfen haben, ermittelt die Homburger Polizei wegen einer Umweltstraftat. Altöl in unbekannten Mengen sei ausgelaufen und in die Kanalisation geflossen. Auf dem Gelände des Einkaufsmarkts in der Robert-Bosch-Straße habe der Metallcontainer gestanden, in dem Altölbehälter gesammelt werden. Am Montagmorgen, 1. Februar, wurden die Feuerwehr und der Homburger Baubetriebshof zum Abstreuen der besudelten Fläche und zum fachgerechten Entsorgen des Altöls herbeigerufen. Die Homburger Polizei sucht unter Telefon 06841/1060 nach Zeugen, denen dort am Wochenende vom 29. Januar bis 1. Februar verdächtige Personen aufgefallen sind.