Die private Betreibergesellschaft des Homburger Frei- und Hallenbades Koi nennt derzeit noch keinen Termin für die Wiedereröffnung des Bades nach der Corona-Zwangspause. In der Woche ab 8. Juni wird sie mit der Stadtverwaltung über das weitere Vorgehen verhandeln. Grundsätzlich dürfen Schwimmbäder im Saarland ab dem 8. Juni wieder öffnen. Bis dahin, so Rathaussprecher Jürgen Kruthoff, lägen der Stadt die entsprechenden Hygieneauflagen „hoffentlich in schriftlicher Form vor“. Noch sei unklar, ob bei den Gesprächen nächste Woche eine Entscheidung zur Öffnung fällt. Kruthoff: „Sollte dies der Fall sein, wird es dennoch rund drei Wochen dauern, da ab dem Moment der Entscheidung ein gewisser Vorlauf benötigt wird.“ Das heißt, dass mit der Eröffnung vor Juli wohl nicht mehr zu rechnen ist. Man werde auch noch zu entscheiden haben, wie viele Badegäste zugleich im „Koi“ eingelassen werden können. Die Verantwortlichen des Bades teilen derweil auf ihrer Facebookseite mit, dass „mit Nachdruck an einer baldigen Wiedereröffnung des Koi Bad und Sauna“ gearbeitet werde.