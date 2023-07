Die Abteilung Grünflächen des Umwelt- und Servicebetriebs (UBZ) schreibt eine schwarze Null, „und die städtischen Grünflächen sehen ordentlich aus“, sagt UBZ-Chefin Nicole Hartfelder. Wegen der Hitze und Trockenheit seien derzeit aber verdorrte und welke Pflanzen auch kaum zu vermeiden. „Unsere Mitarbeiter kommen mit dem Gießen fast nicht nach, wie private Gartenbesitzer auch“, bittet Hartfelder um Verständnis, sollten es in Blumenkübeln oder -rabatten mal etwas bräunlicher als sonst aussehen. Langfristig müsse sich auch der UBZ dem veränderten Klima anpassen. Man habe schon damit begonnen, indem etwa den Frühjahrsflor für den Rosengarten, der jedes Jahr neu gepflanzt wurde, durch mehrjährige Stauden ersetzt wurde. Letztere seien stressresistenter, nicht so pflegeintensiv und bräuchten weniger Wasser. Andere Grünflächen im Stadtgebiet sollen nun ebenfalls nachhaltig bepflanzt werden, mit Pflanzen, die Hitze besser vertragen. Auf einige Grünflächen wird laut Hartfelder auch ganz verzichtet, etwa auf Begleitgrünstreifen an Straßen oder auf üppige Kreiselbepflanzungen. Das schaffe auch mehr Kapazitäten zur Pflege der Grünflächen in der Innenstadt, die bleiben sollen. Auf die blühenden Blumenkästen etwa an der Herzogbrücke oder der Brücke an der Gutenbergstraße soll nicht verzichtet werden. „Wir müssen umdenken, die steigenden Temperaturen lassen uns keine andere Wahl“, begründet Hartfelder, warum in Sachen öffentliches Grün an einigen Stellschrauben gedreht werden soll.